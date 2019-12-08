Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день, рассказали «Российской газете» в Роструде.



В ведомстве напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. И слово «эпизодически» здесь — ключевое.

Систематическое привлечение работника к труду за пределами обычной продолжительности рабочего времени может рассматриваться контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа, за которую положена соответствующая компенсация.

Кроме того, работники с ненормированным днем на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.