Собственники при нехватке денег на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут потребовать от управляющей компании рассрочку, пишет «Российская газета» . По словам адвоката в сфере недвижимости Олега Сухова, такая рассрочка бывает трех видов: обязательная, договорная и судебная.

Так, постановление правительства РФ № 354 предусматривает возможность обязательной рассрочки коммунальных платежей. Предоставить ее должны исполнители услуги в том случае, когда цена за нее в расчетном периоде на 25% превысит стоимость той же услуги за аналогичный период прошлого года. Она предоставляется на 12 месяцев. Собственник может оплачивать ее равными долями ежемесячно.

Договорная рассрочка вытекает из договора между собственником квартиры и управляющей компанией (УК) либо ресурсоснабжающей организацией (РСО). Для ее получения собственник должен написать заявление на имя руководителя УК либо заместителя, директора филиала РСО. В заявлении следует указать причины, по которым собственник просит о рассрочке, а также период ее предоставления.

Судебную рассрочку потребитель получает чаще всего в ходе судебного разбирательства, инициированного УК или РСО. Управляющая компания подает иск о взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей с неплательщика. В ходе судебного заседания ответчик может ходатайствовать о предоставлении ему рассрочки по уплате коммунальных платежей. И суд почти всегда удовлетворяет подобные просьбы. Одновременно собственник обязан оплачивать и текущие коммунальные платежи. В противном случае он будет накапливать новую задолженность.