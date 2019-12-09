Банк «Уралсиб» изменил ставки по вкладам.



«Рост» открывается под 3,4—4,3% (ранее — под 3,3—4,4%), «Доход» — под 4,3—5,4% (прежде — под 4,5—5,6%), а «Комфорт» — под 3,2—4,1% годовых (вместо 3,3—4,2%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1 095 дней и 1 100 дней). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Прогноз отличный» (от 100 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов на 200, 400, 1 100 дней) в рублях открывается под 5,5—6,7% (ранее — под 5,7—7%), в долларах — под 0,9—1,5% годовых (вместо 1,2—1,8%). Доходность депозита «Янтарь»(от 3 млн рублей, 45 тыс. долларов на 500 дней) в рублях составит 6,25% (ранее — 6,45%), в долларах — 1,4% годовых (вместо 1,7%).

Проценты по этим двум вкладам выплачиваются в конце срока.

«Достойный дом детям» (от 1 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) оформляется под 4,6—5,4% (ранее — под 4,8—5,6%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Почетный пенсионер» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 732 дня) привлекается под 4,6—5,4% годовых (вместо 4,8—5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Рост», «Комфорт», «Почетный пенсионер» и «Достойный дом детям».

При открытии онлайн-депозитов «Рост», «Комфорт» и «Доход» процентные ставки будут повышены на 0,2 процентного пункта.