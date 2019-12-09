Роспотребнадзор рассказал о мошеннической рассылке гражданам и юридическим лицам через Почту России постановлений о назначении административного наказания с требованием уплатить штраф, вынесенный якобы территориальными органами ведомства.

При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что в постановлении о назначении административного наказания должен быть указан счет получателя в территориальном органе ведомства, поэтому получателем платежа не может выступать иное юрлицо.

«В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа необходимо обращаться в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора», — отмечается в сообщении.