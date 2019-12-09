Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на ее проведение превысят 30 млрд рублей. Об этом глава Кабмина сообщил на совещании с вице-премьерами в понедельник.

«У нас предстоит Всероссийская перепись населения, я подписал решение о ее проведении. Это постановление об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», — заявил премьер.

По словам Медведева, на проведение переписи будет выделено более 30 млрд рублей, перепись пройдет с 1 по 31 октября будущего года. В отдаленных и труднодоступных регионах период прохождения переписи увеличен — процесс начнется с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря.

​Росстат: на перепись населения в 2020 году потребуется 33 млрд рублей Из них 6,7 млрд рублей пойдут на обеспечение планшетов.

Ответственным за перепись является Росстат. При этом Росреестр должен представить необходимые картографические материалы, а безопасность обеспечивает МВД. Предварительные итоги переписи ожидаются в апреле 2021 года, окончательные — в 2022 году.

«Полученные результаты должны позволить повысить эффективность государственной политики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая, конечно, социальными программами, социальными решениями», — заключил Медведев.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, в ней будут задействованы все регионы РФ. Общий бюджет Всероссийской переписи населения 2020 года составит 33 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей пойдут на обеспечение планшетов, с помощью которых будет проводиться перепись.