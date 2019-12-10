Потери бюджетной системы из-за неформальной занятости составляют около 3 трлн рублей ежегодно, пишет РБК . Таковы данные рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Речь идет почти о 3% ВВП. Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты.

Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР. Таким образом, недополученный доход бюджетов всех уровней может составлять около 3 трлн рублей, оценили экономисты. Если бы неформально занятые работали легально, то ставку подоходного налога можно было бы снизить с текущих 13% до 11% практически без потерь собираемости налога на доходы физлиц (НДФЛ) в абсолютном выражении, следует из оценок НКР.

Вывод этих лиц из налоговой тени не представляется возможным в силу специфики их деятельности, делают вывод экономисты. Основная масса таких работников сконцентрирована в сферах услуг, ремонта и мелкого производства. Государство не располагает ни стимулами для добровольной легализации подобного рода доходов, ни мерами административного воздействия на данную категорию граждан, поясняют эксперты. Любые попытки установить контроль над выплатами через банковскую систему приведут к обналичиванию всех расчетов в этой сфере.

Хорошо в тени Сколько теряет Россия от теневого рынка труда и сколько она потеряет, если будет с ним бороться привычными способами?

Экономисты агентства оценили рынок труда на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о зарплатах, с которых был уплачен НДФЛ, и сравнили результаты со статистическими данными Росстата. Так, численность работающих россиян, по данным ФНС, на 22% меньше, чем по сведениям Росстата. Платят налоги 58,9 млн человек, следует из статистики налоговой службы, Росстат же оценивает число работающих в 72,3 млн человек. Основная причина расхождения — в теневой занятости, делают вывод в НКР, неофициально трудоустроены 13 млн россиян.

В 22 регионах доля работающих в тени превышает 30%, это означает, что существенная часть жителей либо уезжает на заработки в другие регионы, либо работает в тени. Рекордный показатель зафиксирован в Дагестане — 70%. Там же отмечен самый высокий разрыв между числом работающих и уплачивающих НДФЛ — 30%.

Уровень безработицы, который Росстат оценивает по методике Международной организации труда (МОТ), может иметь слабое отношение к реальной ситуации на рынке труда, считают авторы исследования. По данным госстатистики, в среднем за январь — сентябрь 2019 года уровень безработицы составил 4,6% экономически активного населения страны.

Эксперты также сравнили данные Росстата и ФНС о размере зарплат. В большинстве регионов (в 51 из 85 субъектов) зафиксированы расхождения в 20–25%.