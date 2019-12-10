Банк «Возрождение» предлагает посетителям портала Банки.ру возможность открыть вклад «Ренессанс накопительный» с «Накопительным страхованием жизни» на эксклюзивных условиях. Для этого нужно предварительно получить промокод.

Вклад на выгодных условиях доступен с 10 по 31 декабря 2019 года.

По спецпредложению установлены повышенные ставки: до 9% с капитализацией и 8,65% — без капитализации. Срок вклада составляет 367 дней, сумма — от 140 тыс. рублей.

Вклад открывается при условии одновременного заключения на имя вкладчика в офисах банка договора накопительного страхования жизни. При оформлении одного договора накопительного страхования жизни может быть открыт один вклад «Ренессанс накопительный». При открытии вклада устанавливается ставка 5,7% годовых и сохраняется в случае расторжения договора накопительного страхования жизни в течение 14 календарных дней со дня его заключения.



Максимальная сумма вклада не должна превышать 70% от совокупной суммы средств, размещенных во вклад и НСЖ.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Капитализация производится ежемесячно по выбору клиента: выплата начисленных процентов на счет или капитализация (добавление к сумме вклада).

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. В случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются по ставке до востребования.

С первого дня действия договора страхования клиент имеет право на финансовую защиту жизни и здоровья на сумму, которую он хочет накопить по окончании срока действия программы, а также гарантированное увеличение страховой суммы в зависимости от срока действия договора.



По страховому риску «Инвалидность I/II группы по ЛП» предусмотрено освобождение от уплаты страховых взносов на весь срок нетрудоспособности. По страховому риску «Потеря работы» (сокращение, ликвидация предприятия) — освобождение от уплаты взносов на один год.

По договору можно получить социальный налоговый вычет до 15,6 тыс. рублей в год, от суммы ежегодного взноса, но не более 120 тыс. рублей.

Базовое страховое покрытие предусматривает до 300% от страховой суммы.

