Госдума приняла во втором чтении законопроект, определяющий Промсвязьбанк в качестве опорного для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Законопроект предусматривает, что правительство может устанавливать объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков в рамках государственного оборонного заказа. Предусматривается, что опорным банком для оборонно-промышленного комплекса является Промсвязьбанк, 100% голосующих акций которого находятся в федеральной собственности. Продажа и иные способы отчуждения этих акций, передача их в залог и доверительное управление не допускается.

Госдума одобрила в первом чтении статус оборонного банка для ПСБ Законопроект принимается в ускоренном порядке, его необходимо одобрить до конца осенней сессии, отметил на заседании замминистра финансов Юрий Зубарев.

При размещении гособоронзаказа государственный заказчик определяет госконтракты, заключаемые на сумму не менее объема, определяемого правительством РФ, исходя из доли в общем объеме денежных средств, предусмотренных федеральным бюджетом на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа. Речь идет о средствах, банковское сопровождение которых осуществляет опорный банк для ОПК. Доля в общем объеме денежных средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения гособоронзаказа, устанавливается правительством.

Также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников государственного оборонного заказа в целях неукоснительного соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента РФ, в рамках их практической реализации.