Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,43% и составил 2 932,4 пункта. Индекс РТС снизился на 0,18% — до отметки 1 454,23.

Бумаги Московской биржи подешевели на 1,18%, Сбербанка — подросли на 0,37%, «Газпрома» —снизились на 0,72%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,41%, «АЛРОСы» — выросли на 1,95%.

«Вечер вторника для российского рынка акций проходит так себе: ни ярких идей, ни четких драйверов тут не появилось. Без вдохновения инвесторы, как и в первой половине дня, предпочитают продавать. Индекс Мосбиржи сполз за сессию к 2 935 пунктам, а завтра цель локальных продаж смещается к 2 920 пунктам. Индекс РТС балансирует около 1 454 пунктов, в этой области в среду и останется», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.