Лучшие мобильные приложения для решения повседневных задач частных клиентов по управлению деньгами — у Тинькофф Банка, «Ак Барса» и Альфа-Банка, а лучшие цифровые офисы сделали Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк и Тинькофф Банк. Такие данные очередного ежегодного рейтинга мобильных банков для частных лиц представила компания Markswebb.

Лучшие мобильные банки для ежедневных задач отличаются удобством, поясняют авторы рейтинга Mobile Banking Rank 2019. Тинькофф Банк, «Ак Барс» и Альфа-Банк «решают задачи клиента проще и быстрее:

есть чат, где можно получить консультации по использованию приложения и продуктам банка;

больше возможностей автоматизации (автоплатежи, подписки, привязка карт);

подробное представление операций в истории, инструменты поиска;

есть информация о лимитах и комиссиях банка, можно настроить собственные значения».

«Банки научились решать ежедневные задачи клиента, — констатируют авторы исследования. — Во всех мобильных банках так или иначе реализованы базовые функции для проведения основных типов платежей и переводов. Вектор развития в ежедневном банкинге — решения для их упрощения: платежи по расписанию и автоплатежи, подписки на счета и штрафы, привязка карты другого банка для пополнения своего счета, широкие возможности настройки продуктов».

Альфа-Банк, по наблюдениям Markswebb, провел заметную работу над приложением: стала проще оплата налогов и штрафов, появилась информация об условиях обслуживания и возможность настройки лимитов, формы платежей и переводов стали удобнее. В результате приложения банка поднялись с восьмого места для Android и с десятого для iPhone.



«Благодаря упорной работе над приложением в топ-10 рейтинга банков для ежедневных задач вырвался Росбанк, — также обращают внимание в Markswebb. — В приложении появился чат, информация об операциях в истории стала более детальной, поиск по истории — удобнее, стало проще совершать повторные операции. Также на усиление позиций Росбанка сыграли внешние факторы: из рейтинга выбыл Бинбанк, занимавший второе место, а приложение «Карты «Билайн» проигрывает из-за отсутствия переводов по СБП».



Большинство приложений из второй десятки рейтинга мобильных банков для ежедневных задач, по выражению Markswebb, — «крепкие середнячки»: в них реализованы базовые функции для проведения основных типов платежей и переводов, но редко встречаются решения для их упрощения, а также не хватает возможностей настраивать продукты: управлять лимитами, блокировать карты.



«Сенсацией 2019 года» в Markswebb называют создание традиционными банками — Альфа-Банком, Хоум Кредит Банком — цифровых офисов на уровне Тинькофф Банка, изначально сделавшего ставку на диджитал-сегмент.

Так, в приложении Альфа-Банка появился заказ кредитной карты для неавторизованных клиентов, заказ дополнительных карт и страховок, возможность поменять личные данные.

Хоум Кредит Банк совершил качественный рывок в развитии цифрового офиса и поднялся с 27-го места в топ-тройку. В новом приложении неавторизованный пользователь может заказать не только кредитную и дебетовую карты, но и оформить заявку на кредит, а клиент банка практически сразу видит решение по заявке и может получить деньги на карту другого банка. В случае одобрения можно сразу пользоваться виртуальной картой через Apple Pay или Android Pay и не ждать доставки «пластика». Можно заказывать страховые полисы. Появился чат с качественными консультациями по текущим и новым продуктам, в нем можно заказать справку или выписку.

«Тем не менее у каждого лидера есть точки роста. В «Тинькофф» все еще самые широкие возможности по дистанционной смене данных клиента — у традиционных банков пока не получается решать такие вопросы полностью удаленно. В приложении Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка больше возможностей для начала инвестирования: купить ПИФы и заключить договор с управляющей компанией можно полностью дистанционно», — отмечают эксперты.

По их оценке, общий уровень развития цифрового офиса вырос, и круг задач, которые банки решают в своих мобильных приложениях, увеличивается. Если в 2018 году достаточно было 40 баллов, чтобы попасть в топ-десятку, то сейчас это уровень аутсайдера. Важным становится не факт решения определенных задач в мобильном банке, а то, какую информацию в процессе получает пользователь и как он может контролировать происходящее.

«В прошлом году мы видели очень большой разброс по уровню развития цифрового офиса. В этом году появилась заметная группа банков (Промсвязьбанк, «Русский Стандарт», ВТБ)… со средним результатом около 50 баллов — это хороший средний уровень, который может стать базой для стремительного развития в ближайшем будущем. Почти во всех этих банках уже реализован чат, в котором можно получить качественную консультацию, а также можно открывать некоторые новые банковские продукты (как правило, счета, вклады, дебетовые карты)», — комментируют в Markswebb ситуацию в этом сегменте банковских мобильных приложений.



По словам экспертов, в топ-десятке рейтинга конкуренция становится напряженной: основные задачи, связанные с банковскими продуктами, решаются примерно на одном уровне. «Можно выделить два основных вектора развития лидеров: открытие большего количества инвестиционных и страховых продуктов, больше возможностей для управления ими; расширение возможностей по управлению персональными данными», — заключают составители рейтинга.