С 1 января 2020 года обращения потребителей финансовых услуг в отношении микрофинансовых организаций будет рассматривать финансовый уполномоченный, решения которого обязательны для исполнения. Совет службы финансового уполномоченного в среду утвердил размер дифференцированной ставки взносов для МФО, сообщили в службе обеспечения деятельности финуполномоченного.

Ставка взносов для МФО, которая уплачивается в фонд финансирования деятельности финансового уполномоченного, утверждена в размере 17 тыс. рублей. При этом она дифференцирована в зависимости от результата рассмотрения дела: если финансовый уполномоченный частично или полностью удовлетворил требования потребителя, то будет применяться максимальный размер ставки взноса — 34 тыс. рублей, а при отказе в удовлетворении требований потребителя плата с МФО не будет взиматься.



В том случае, когда финансовый уполномоченный прекращает рассмотрение дела в связи с урегулированием спора между сторонами или при добровольном исполнении микрофинансовой организацией требований потребителя, размер ставки будет варьироваться от 8,5 тыс. до 17 тыс. рублей в зависимости от этапа, на котором прекращается рассмотрение спора.