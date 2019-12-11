Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
По его словам, такого никогда не было. Так, в прошлом году сумма составила 770 млрд.
«Что-то многовато», — ответил глава государства.
По мнению Кудрина, это произошло из-за излишней бюрократии.
Он также рассказал президенту, как в этом году исполняются нацпроекты.
«На 1 ноября исполнение составило 67% всех национальных проектов. Некоторые национальные проекты были исполнены менее чем на 20% на 1 ноября», — сказал Кудрин.
По словам председателя Счетной палаты, это связано в том числе и с тем, что некоторые инвестиционные объекты требовали дополнительного изменения документации, а также длительных процедур, связанных с тендерами.
«Мы надеемся, что в следующем году будет более ритмичное исполнение», — отметил он.