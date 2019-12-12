Средний размер выданных автокредитов в январе — октябре 2019 года составил 774,5 тыс. рублей, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1,126 млн рублей), Московской области (968,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (947,6 тыс. рублей), Иркутской области (898,8 тыс. рублей) и Краснодарском крае (881,1 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных автокредитов продемонстрировали Ставропольский край (+12,1%), Республика Башкортостан (+10,6%), Калужская (+10,1%) и Ленинградская (+9,9%) области, а также Санкт-Петербург (+9,8%). В Москве средний размер выданных автокредитов за год вырос на 9,2%.

Единственными регионами из топ-30 по объемам автокредитования, в которых средний размер кредита на покупку авто снизился, стали Кемеровская (-32,7%) и Новосибирская (-4,5%) области.