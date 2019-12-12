СМП Банк понизил ставки по вкладам. Все вклады открываются на 1 096 дней. Проценты по ним начисляются по периодам.

Так, по вкладу «Все просто» за полный срок размещения средств средние годовые процентные ставки по вкладу в рублях составляют 3,35—3,75%, в долларах — 0,5—0,63% (ранее — 3,85—4,25% в рублях и 0,63—0,75% в долларах). Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

По депозиту «Все удобно» средние годовые процентные ставки составляют 2,85—3,25% по вкладу в рублях и 0,38—0,5% в долларах (прежде в рублях 3,35—3,75%, в долларах — 0,5—0,63%). Возможно пополнение. Расходная операция предусмотрена один раз со 181-го дня.

Средние годовые процентные ставки по вкладу в рублях «Все возможно» составят 2,35—2,75% (вместо 2,85—3,25%), в долларах — 0,25—0,38% (вместо 0,38—0,5%). Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.

Минимальная сумма всех депозитов — 1 тыс. рублей или 50 долларов. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

При досрочном расторжении договора проценты за полный период сохраняются.

При оформлении в интернет-банке, пенсионерам, а также зарплатным клиентам банка процентные ставки по вкладам в рублях будут повышены на 0,25 процентного пункта.