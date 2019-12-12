Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику и бюджет на 2020 год, сообщается в пресс-релизе организации.

Согласно новому тексту одобренной дивидендной политики, предполагаемой базой для расчета будет скорректированная чистая прибыль по МСФО. На целевой уровень выплат — не менее 50% — планируется выйти за три года. Если показатель отношения скорректированного чистого долга к EBITDA по итогам года превысит 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении размера дивидендов. Дивидендная политика в новой редакции будет внесена на утверждение советом директоров «Газпрома».

В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2020 год, общий объем освоения инвестиций составит 1,1 трлн рублей. В том числе объем капитальных вложений — 933 млрд рублей, расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 89 млрд рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений — 81 млрд рублей. Размер финансовых заимствований составит почти 558 млрд рублей.

«Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО «Газпром» в финансировании», — отмечается в сообщении.

Акции «Газпрома» в четверг, 12 декабря, выросли более чем на 1,3% и торгуются близко к историческим максимумам. В течение дня котировки вырастали до 254,66 рубля, капитализация компании приблизилась к 6 трлн рублей.