Банк России прогнозирует инфляцию по итогам 2019 года на уровне 2,9—3,2% годовых. Об этом говорится в релизе регулятора после заседания совета директоров, на котором было принято решение о понижении ключевой ставки до 6,25%.

В предыдущем релизе инфляция по итогам года прогнозировалась в диапазоне 3,2—3,7%.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в ноябре снизился до 3,5% (с 3,8% в октябре 2019 года) и, по оценкам на 9 декабря, составил около 3,4%», — сообщает ЦБ. Прогноз по итогам 2020 года регулятор сохранил на прежнем уровне — 3,5—4,0%.

«При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в первом квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета», — отмечает Банк России.

