Петербургский Социальный Коммерческий Банк ввел вклад «Новогодний».

Открыть вклад можно в период с 16 по 25 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Минимальная сумма — 3 млн рублей, 50 тыс. долларов. Срок вклада — с даты размещения по 15 января 2020 года. Процентная ставка в рублях составляет 5,6%, в долларах — 1,5% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока.

Оформить договор вклада могут клиенты, на счета которых поступили денежные средства не из действующих вкладов (исключением является поступление денежных средств из вкладов, срок действия которых закончился).