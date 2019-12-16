Трансстройбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях и евро.

По вкладам в рублях процентные ставки понижены на 0,2 процентного пункта.

«Доходный» (на 91, 181, 271, 365, 400 и 540 дней) открывается под 4,45—6,4% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный Онлайн» оформляется под 4,5—6,2%, а «Ежемесячный» — под 4,35—6,1%. Сроки депозитов — 181, 271, 365, 400 и 540 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопительный» (от 30 до 540 дней) привлекается под 2,8—4,85%, а «Удобный» (на 60, 91, 181, 271 и 365 дней) — под 3,15—4,6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех депозитов, за исключением «Удобного», составляет 10 тыс. рублей, по вкладу «Удобный» — 50 тыс. рублей.

Возможность дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме «Доходного».



Процентная ставка по всем вышеуказанным вкладам в евро теперь составляет 0,01% годовых.

