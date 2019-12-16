Сервисы Агентства по страхованию вкладов стали доступны на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), сообщила пресс-служба агентства.

Теперь на портале ЕПГУ можно получить выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по вкладам, а также справку о выплаченных средствах и вкладах, по которым осуществлялось уже страховое возмещение.

Для получения услуги не требуется предоставления бумажных документов и визита в агентство. Услуги предоставляются в электронном виде и в режиме реального времени.

Воспользоваться услугами могут граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на портале ЕПГУ. Для получения услуги вкладчику потребуется только выбрать кредитную организацию из перечня организаций, в отношении которых наступил страховой случай. Запрашиваемая информация отразится в личном кабинете на портале ЕПГУ, также на указанную электронную почту поступит уведомление о статусе заявления о предоставлении услуги.

Вкладчику, которому полагается страховое возмещение, следует посетить официальный сайт АСВ в разделе «Страхование вкладов / Страховые случаи» и ознакомиться с официальным объявлением о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения.

«Возможность получить услуги дистанционно через портал ЕПГУ сделает взаимодействие вкладчиков с агентством более удобным и ускорит процесс получения справочной информации. В дальнейшем, после внесения изменений в федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», вкладчики смогут дистанционно получать через портал ЕПГУ и непосредственно выплаты страхового возмещения», — говорится в сообщении агентства.