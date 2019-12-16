Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг столичного банка «Держава» на уровне «BBB-(RU)», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

Как поясняется в сообщении АКРА , изменение прогноза на «негативный» отражает мнение агентства о возросших кредитных рисках гарантийного портфеля банка и об относительно агрессивном управлении рисками кредитного портфеля, которые в случае реализации могут негативно отразиться на капитализации банка.

Кредитный рейтинг банка «Держава» обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, адекватной оценкой достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем и адекватной оценкой фондирования и ликвидности.

«Удовлетворительная оценка бизнес-профиля («bb+») отражает диверсифицированную структуру доходов банка. Объем комиссионных доходов в среднем составляет порядка 40% операционного дохода. Оставшаяся часть приходится преимущественно на процентный доход, относительно равномерно распределенный между кредитным портфелем и портфелем ценных бумаг. Мы полагаем, что подобная структура бизнеса способствует его операционной стабильности», — отмечается в релизе.

Основная часть комиссионного дохода генерируется за счет выдачи банковских гарантий в рамках государственных заказов; в этом сегменте банк имеет относительно устойчивые позиции на протяжении ряда лет. Вместе с тем аналитики отмечают, что АКБ «Держава» является небольшим финансовым институтом, что делает его чувствительным к нарастающей конкуренции со стороны более крупных игроков на фоне сокращающейся кредитной активности в банковском секторе.

Несмотря на то что кредитный портфель составляет небольшую часть бизнеса банка (примерно четверть всех балансовых активов, в восемь раз меньше портфеля гарантий), управление рисками в этой категории активов, по мнению АКРА, достаточно агрессивное и может привести к непредвиденным убыткам в будущем. К таким рискованным активам, в частности, эксперты относят примерно 60% портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам под залог недвижимости.

«Следует отметить, что банк оказывает услуги маркетмейкера Московской фондовой бирже, тем самым увеличивая баланс за счет зеркальных сделок прямого и обратного РЕПО. Такие операции формируют около 20% баланса, отличаются низким кредитным риском (поскольку заключаются через Национальный Клиринговый Центр, который выступает в роли центрального контрагента), имеют нейтральный эффект на чистый процентный доход и позволяют банку зарабатывать дополнительный комиссионный доход», — добавляют в АКРА.

Относительно капитала, буфер которого оценивается как адекватный, говорится, что положительный эффект на капитализацию окажет недавно выпущенный банком бессрочный субординированный долг в сумме 425 млн рублей, держателем которого стали собственники банка. Капитализация также поддерживается за счет умеренно высоких показателей прибыльности.



Что касается кредитного качества выданных гарантий, то, по оценкам аналитиков, доля потенциально проблемных гарантий может составлять до 3% портфеля, или порядка 23% основного капитала, что при реализации негативного сценария окажет заметное давление на способность банка абсорбировать убытки. Величина кредитного портфеля в несколько раз меньше гарантийного, тем не менее он создает существенное дополнительное давление на капитал, так как доля потенциально проблемных кредитов составляет примерно 20—25% совокупного портфеля и порядка 25% основного капитала. Большая часть потенциально проблемных кредитов приходится на кредиты, выданные физлицам под залог недвижимости.

