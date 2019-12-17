В июле этого года МВД попросило Генпрокуратуру проверить законность действий сотрудников ЦБ, которые приняли решение вывести временную администрацию из ООО «Центральное страховое общество» (ЦСО); она потребовала признать ЦСО банкротом, суд отклонил иск, и в июне 2019 года временная администрация покинула страховщика, а управление компанией вернулось к собственникам, но страховать компания не может, так как лишена лицензий в мае 2018 года; по итогам проверки Генпрокуратура вынесла представление ЦБ, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на источники.

Временная администрация выявила вывод из ЦСО активов на 700 млн рублей и заключение притворных договоров купли-продажи недвижимости, говорят собеседники издания, цель договоров была скрыть обстоятельства утраты ликвидного имущества; временная администрация за несколько дней до того, как покинуть компанию, сообщила об этом в правоохранительные органы, о признаках вывода активов из компании ЦБ сообщал еще в июле 2018 года, не раскрывая размер выведенных средств.

Косвенно то, что ЦСО могло заключать фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, подтверждают материалы арбитражных судов, но МВД считает, что временная администрация свои обязанности не выполнила: у ЦСО наличествовали признаки несостоятельности, так как у компании были неисполненные обязательства по договорам страхования на 154 млн рублей, а денег для их исполнения не было, поэтому временная администрация должна была подать второе заявление о банкротстве; вывод из ЦСО временной администрации и возврат контроля над компанией ее собственникам МВД трактует как противодействие рассмотрению следственными органами преступления, о котором сам же регулятор ранее сообщал, замечают собеседники издания.

По словам юристов, ЦБ не был обязан подавать второе заявление о банкротстве, так как по первому заявлению суд длился до выхода временной администрации, однако ничто не мешало ЦБ дополнить первое заявление вновь выявленными обстоятельствами: отсутствием активов и нехваткой денег; этого было бы достаточно для признания компании банкротом; вероятно, ЦБ был уверен, что суд признает компанию банкротом без дополнительных материалов.

Проверка Генпрокуратурой работников временной администрации ЦСО и сотрудников ЦБ показала, что они не приняли меры по взысканию долгов с третьих лиц перед компанией, сообщили источники; кроме того, в отчете о работе временной администрации отсутствовало основание для прекращения ее функций и заключение о восстановлении или невозможности восстановления платежеспособности ЦСО, посчитала Генпрокуратура и вынесла ЦБ представление об устранении нарушений, взяв ситуацию с уголовным делом ЦСО на контроль, говорят собеседники.