Накопленный с июля 2018 года по апрель 2019-го средний эффект от повышения НДС для инфляции составил 0,55—0,7 процентного пункта. Такие данные приводятся в опубликованной на сайте ЦБ аналитической записке «Оценка вклада повышения НДС в годовую инфляцию» .

В июле 2018 года был принят закон о повышении основной ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с 1 января 2019-го с целью увеличения ненефтегазовых доходов бюджета, при этом НДС на товары льготной категории остался неизменным — 10%. «Для оценки вклада НДС в инфляцию в работе используется микроэконометрический подход разности разностей, основанный на идее, что НДС был повышен на товары и услуги, облагаемые по основной ставке, в то время как НДС на товары и услуги льготной категории остался неизменным. Товары и услуги по льготной ставке НДС являются контрольной группой для товаров и услуг по основной ставке», — уточняется относительно методов исследования.

«Согласно оценкам, полученным по методу разности разностей (основной модели) и методу тройной разности (тестирующей на устойчивость модели), вклад повышения базовой ставки НДС в годовую инфляцию составил 0,55 —0,7 п. п. с июля 2018 года по апрель 2019-го. Основной эффект переноса пришелся на январь 2019 года, тогда как упреждающего эффекта не обнаружено. Последствием повышения НДС является снижение спроса со стороны потребителей, причем эластичность спроса по цене в 1,7 раза ниже эластичности предложения. Полученные оценки переноса НДС в инфляцию сопоставимы с результатами по другим странам. Так, в Германии повышение НДС на 3 п. п. привело к росту инфляции около 1 п. п., в Польше повышение НДС на 1 п. п. привело к росту цен на 0,3—0,5 п. п.», — указано в аналитической записке.



Направлением дальнейшего исследования является оценка косвенного эффекта переноса НДС в инфляцию, а также оценка переноса на региональном уровне. Чтобы более полноценно рассмотреть косвенное влияние НДС на инфляцию, можно было бы воспользоваться таблицами «затраты — выпуск», чтобы узнать, какую долю промежуточные товары и услуги, облагаемые по полной ставке НДС, составляют в производстве конечных товаров и услуг, облагаемых по льготной ставке, говорится в материале.

В докладе уточняется, что он выражает личную позицию автора, которая может не совпадать с официальной позицией Банка России.