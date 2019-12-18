Росстат улучшил оценку темпов роста реальных доходов населения РФ за первые три квартала 2019 года с 0,2% до 0,8% в годовом выражении в результате уточнения базы прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Ноябрь 2019 года».



«В результате изменения базы динамика реальных располагаемых денежных доходов за I, II и III кварталы 2019 года была скорректирована Росстатом в сторону увеличения на 0,3—1 процентный пункт, уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении», — говорится в материалах.



По данным Минэкономразвития, Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за 2018 год. Рост реальных располагаемых денежных доходов и рост реальных денежных доходов остались неизменными по сравнению с прошлой оценкой (0,1% и 1,1% соответственно), при этом их внутригодовая динамика была существенно пересмотрена.

Кроме того, сезонно скорректированный уровень безработицы в ноябре вернулся на исторический минимум — 4,5% экономически активного населения. Численность занятых с исключением сезонного фактора в ноябре увеличилась на 291,8 тыс. человек (0,4% в месячном выражении с исключением сезонности), в годовом выражении после 10-месячного снижения занятость незначительно увеличилась на 0,1% в годовом выражении. Общая численность безработных с исключением сезонности в ноябре снизилась на 19,8 тыс. человек (минус 0,6% в месячном выражении с исключением сезонности), в годовом выражении снижение безработицы ускорилось до минус 4% в годовом выражении.

«Низкий уровень безработицы поддерживается за счет снижения доли рабочей силы среди населения в возрасте от 15 до 72 лет. Если в начале 2018 года этот показатель, очищенный от сезонности, составлял 69,1%, то к настоящему времени он снизился до 68,2%», — отмечается в обзоре.