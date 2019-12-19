Деды Морозы и Снегурочки в этом году смогут заработать немного больше, чем год назад: средняя по России стоимость приглашения актеров, перевоплощенных в этих сказочных персонажей, составила почти 1 490 рублей, увеличившись на 2,5%. Это выяснил аналитический центр «Авито Работы» в ходе исследования рынка труда среди массовых специальностей (связанных с физическим трудом или сферой обслуживания) в преддверии Нового года.

В начале декабря 2019 года россияне чаще интересовались возможностью пригласить Деда Мороза и Снегурочку. Поисковый запрос «Дед Мороз» стал у россиян на 4,3% популярнее по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а «Дед Мороз и Снегурочка» — на 26,7%.

Пригласить на праздник главных сказочных персонажей больше всего хотят жители столицы: 9,7% российского спроса на данную услугу, оцениваемого по числу переходов по ссылке «показать телефон» или «написать сообщение», приходится на Москву. На втором месте Санкт-Петербург (7,4% от всего спроса), третье место по доле спроса занимает Краснодар (4,1%). Из рассматриваемых 22 крупнейших городов наименьшие доли спроса отмечены в Тюмени (0,6% от всероссийского уровня) и Екатеринбурге (0,9% от всего спроса).

Активнее всего Деды Морозы и Снегурочки ищут возможность заработать в предновогодний период в Москве: на столицу приходится 8,5% от всех предложений по стране. На втором месте Санкт-Петербург (6% от всех предложений), на третьем — Краснодар (2,3% от всех предложений).

В этом году россияне стали чаще предлагать свои услуги в роли Деда Мороза и Снегурочки: предложение выросло в 13 из 22 рассматриваемых крупнейших городов страны. Наиболее заметно оно увеличилось в Барнауле — на 20,2% за год.

В целом по России абсолютные показатели предложения выросли на 4,8%, а спрос снизился на 7,8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Больше всего новогодние герои могут заработать в Москве: здесь услуги Деда Мороза и Снегурочки стоят в среднем 2 340 рублей за вызов. На втором и третьем местах оказались Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону со средней стоимостью 1 850 и 1 780 рублей соответственно.

Далее в порядке убывания среднего потенциального заработка следуют Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Воронеж, Нижний Новгород, Тюмень, Саратов, Самара, Пермь, Челябинск, Казань, Барнаул, Уфа, Волгоград, Омск. Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Тольятти — в среднем 900 рублей за вызов. На втором и третьем местах по доступности услуг сказочных персонажей — Ижевск (в среднем 1 080 рублей) и Ульяновск (1 130 рублей).



В ходе исследования было проанализировано более 10 тыс. актуальных объявлений о предоставлении услуг Дедов Морозов и Снегурочек на «Авито», которые были опубликованы в период с 1 по 15 декабря 2019 года.

