Количество выданных потребительских кредитов в ноябре 2019 года составило 1,61 млн единиц, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Самое большое количество выданных потребкредитов было отмечено в Москве (69,5 тыс. единиц), Краснодарском крае (66,3 тыс.), Московской области (65,3 тыс.), Республике Башкортостан (55,3 тыс.), Свердловской области (53,3 тыс.) и Республике Татарстан (51,3 тыс.).

Самая серьезная динамика снижения выдачи потребкредитов в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го была зафиксирована в Удмуртской Республике (минус 12,1%), Кемеровской (минус 10,1%) и Московской (минус 8,4%) областях, а также в Москве (минус 8,3%) и Тульской области (минус 7,6%). В ряде регионов было отмечено увеличение количества выданных потребительских кредитов, в том числе в Краснодарском (плюс 10,6%) и Ставропольском (плюс 6,6%) краях, в Белгородской (плюс 5,3%), Воронежской (плюс 5,1%), Волгоградской (плюс 4,9%) и Нижегородской (плюс 4,6%) областях.