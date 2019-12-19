Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.

Доходность вклада «Русский Стандарт — 20 лет!» (на 210 дней) составит 5,75%, депозита «Максимальный доход» (на 91, 181, 360, 730 дней) — 5,25—5,75%, а вклада «Максимальный доход +» (на 330 дней) — 5,75—6% годовых.

«Универсальный» (на 181 и 360 дней) оформляется под 5—5,25%, а «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 5,75% годовых.

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

Вклад «Ежемесячный доход» (на 181 и 360 дней) привлекается под 5,25—5,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех депозитов при их оформлении в отделении составляет 30 тыс. рублей, в интернет-банке — 10 тыс.

«Пенсионный!» (от 10 тыс. рублей на 181, 360 и 390 дней) открывается под 5,5—6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «Русский Стандарт — 20 лет!», «Пенсионный!», «Универсальный» и «Пополняемый доход».