Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции призвал сократить сроки перечисления материнского капитала на первоначальный взнос по ипотеке или досрочное погашение жилищного кредита.

Путин отметил, что банки не отказываются использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. «Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей», — сказал он.

«Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или погашения ипотеки и так далее», — добавил российский президент. Он отметил, что такие решения принимаются уже сейчас. «Количество этих дней будет сокращено практически в два раза. Но и этого недостаточно», — заявил Путин.

По словам президента, для решения этой проблемы нужно расширять применение электронного документооборота. «С тем чтобы отношения между клиентом банка и Пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, с соответствующими застройщиками осуществлялись без участия человека. Чтобы он только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с Пенсионным фондом <...> тогда это можно было бы делать вообще за один день <...> мы и будем это делать», — объяснил Владимир Путин.