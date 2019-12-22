Газтрансбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

«Накопительный» (на 200 дней) оформляется под 4,25% (вместо 6%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Квартальный» (на 92 дня) привлекается под 4% годовых (вместо 5,5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.

«Доходный» (на 367 дней) открывается под 4,5% (ранее — под 6,5%), а «Капитальный» (на 550 дней) — под 4,75% годовых (прежде — под 5,5%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.

Кроме того, окончен прием средств во вклад «Удобный».