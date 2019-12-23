Спрос на вклады в иностранной валюте в России сильно упал, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

«Спрос на валюту очень сильно упал. У нас примерно на треть снизился валютный портфель, он перешел в рубли. Мы существенно снизили наши валютные риски, и очень низкий спрос на валюту, в частности, на евро. Почти нет спроса. Соответственно, банкам очень дорого привлекать евро, его просто некуда девать. Инструментов на рынке, которые могут абсорбировать евро, тоже не так много», — сказал он, отвечая на вопрос о спросе на валютные вклады.

Греф добавил, что с долларовыми вкладами ситуация лучше, но сейчас в банковской системе также наблюдается избыток долларов, поэтому ставки по доллару сильно снизились, но это будет «сезонная история, в зависимости от спроса ставки будут плавать».

Глава банка напомнил, что для введения отрицательных ставок по депозитам в евро необходимо менять законодательство. «Скорее, будут ставки отрицательные по депозитам юридических лиц, но и эта тема пока так активно не обсуждается. Введены комиссии, что фактически равносильно отрицательным ставкам в евро», — пояснил он.

Относительно ставок по рублевым депозитам Греф отметил, что традиционно ставки были высокими, но ниже, чем текущий уровень инфляции. Сейчас ситуация изменилась, визуально ставки ниже, но носят положительный спред по отношению к инфляции, заключил он.