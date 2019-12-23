Банк «Ак Барс» снизил ставки по потребительским кредитам.

Получить финансирование без обеспечения также стало доступно по ставке 10,5% (ранее 10,9%) годовых для работников по найму и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Сумма кредита — от 100 тыс. до 2 млн рублей на срок от 13 месяцев до семи лет. Ставки действуют при наличии личного страхования, в случае отказа ставка будет варьироваться в диапазоне от 13% до 19,9% годовых для работников по найму и от 15% до 19,9% годовых для предпринимателей.

Кредитование на личное подсобное хозяйство доступно по ставке 17% (ранее 14%) годовых. Сумма финансирования — от 100 тыс. до 1 млн рублей на срок от 13 месяцев до семи лет. В случае нарушения заемщиком условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, ставка увеличивается на 2 процентных пункта начиная с 91-го календарного дня с даты выдачи кредита. Получить денежные средства можно без обеспечения или под поручительство физического лица, или под залог ликвидного имущества.

Рефинансирование стало доступно для работников по найму и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, по ставке 10,5% (ранее от 12,4% до 13,4%) годовых при наличии личного страхования, в случае отказа надбавка составит 5 процентных пунктов. Сумма финансирования — от 100 тыс. до 2 млн рублей на срок от 13 месяцев до семи лет. Обеспечение не требуется. Максимально возможно рефинансировать до пяти кредитов: потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит, кредитная карта или овердрафт.



Минимальный остаток задолженности по совокупности рефинансируемых кредитов — 100 тыс. рублей, должно быть произведено не менее шести платежей по каждому рефинансируемому кредиту, также необходимо отсутствие текущей просроченной задолженности на дату обращения заемщика.

«Воспользоваться кредитными программами смогут заемщики в возрасте от 21 года на дату получения до 65 лет на дату погашения с постоянной или временной регистрацией в регионе присутствия банка», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

