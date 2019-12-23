Банк «Ак Барс» снизил ставки по рублевым вкладам на 0,2 процентного пункта.

Доходность депозита «Я сам?!» (на шесть месяцев и один год) составит 5,2—5,5% годовых. «Просто накопить» открывается под 5—5,5%, а «Просто управлять» — под 4,5—4,9% годовых.

Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.

«Просто приумножить» (от 1 млн рублей) оформляется под 4,5—5,4% годовых.

Сроки вкладов «Просто накопить», «Просто управлять» и «Просто приумножить» составляют три, шесть месяцев, один и два года.

Все вклады можно пополнять. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно и в конце срока.