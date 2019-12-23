Рост розничного кредитования в декабре 2019 года замедлился на начало ноября до 19,7% против 21,9% тремя месяцами ранее, сообщается в докладе о денежно-кредитной политике Центрального банка России.

«В сегменте потребительского кредитования замедлению способствовали исчерпание потенциала восстановительного роста кредитной розницы и меры Банка России, направленные на сдерживание чрезмерного роста отдельных сегментов розничного кредитного рынка», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что в краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейшего замедления роста кредитования населения.

При этом ЦБ отмечает, что рост кредитования продолжится такими темпами, которые не приведут к значительным рискам для ценовой стабильности.

«Кредитная активность в 2020–2022 годах в целом продолжит увеличиваться темпами, соответствующими повышению платежеспособного спроса и не создающими рисков для ценовой стабильности. Долговая нагрузка экономики будет плавно расти, формируясь при этом на уровнях, не создающих угроз для финансовой стабильности в экономике. Кредит останется основным драйвером изменения денежного предложения, и темпы роста денежной массы в этих условиях будут близки к темпам роста требований к экономике», — объяснили в ЦБ.