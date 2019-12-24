В ноябре количество уникальных пользователей AliExpress в России достигло 24,9 млн человек в месяц, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года, пишет РБК . С апреля по ноябрь 2019 года этот показатель вырос на 33% (с 18,6 млн человек).

Ускорение роста аудитории стало результатом подключения к AliExpress рекламных инструментов Mail.ru Group и влияния social e-commerce (торговли через социальные сети), пояснил гендиректор AliExpress в России Дмитрий Сергеев. По его словам, большим спросом стали пользоваться локальные продавцы, на которых приходится уже 15% от общих продаж на площадке.

Китайская Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia. В феврале 2019 года площадка AliExpress начала интеграцию с входящей в Mail.ru Group социальной сетью «ВКонтакте», в результате чего ее пользователям стал доступен ассортимент AliExpress и Tmall.

AliExpress заинтересован в увеличении числа торговых компаний из России на своей площадке Уже запущена площадка AliExpress для российского среднего и малого бизнеса.

По мнению экспертов, увеличение аудитории AliExpress за счет получения нового канала дешевого клиентского трафика было одной из основных задач их объединения с Mail.ru Group. Также количество пользователей растет и у других игроков рынка. При этом рынок стагнирует, что выражается в падении среднего чека, в том числе и на AliExpress. А на фоне растущей конкуренции от компаний требуется все больше инвестиций для привлечения новых клиентов, и в условиях снижения покупательской способности окупать эти затраты становится сложнее, пояснили эксперты.