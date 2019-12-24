Московский Кредитный Банк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах на 0,2 процентного пункта.

Депозит «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) открывается под 5,8—6,8%, а «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) — под 6,2% годовых. Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Процентные ставки по вкладу «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») в рублях составят 5,7—6,1%, в долларах — 0,5—1,4% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Все включено» (тарифный план «Накопительный») оформляется под 5,4—5,9% в рублях и под 0,3—1,2% годовых в долларах. Предусмотрено пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Все включено» (тарифный план «Расчетный») открывается в рублях под 5—5,6%, в долларах — под 0,1—0,8% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Срок депозита «Все включено» — три, шесть, 12, 18 и 24 месяца.

Минимальная сумма всех вкладов составляет 1 тыс. рублей или 100 долларов.