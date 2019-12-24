Декабрь — время подготовки к Новому, 2020 году: многие начинают покупать подарки близким и, конечно, планируют праздничный стол. Главное управление Банка России по ЦФО подсчитало, во сколько в среднем обойдется застолье в новогоднюю ночь на семью из четырех человек в Москве.

Согласно данным статистики за ноябрь 2019 года, московская семья потратит на домашнее праздничное застолье в среднем 4 909 рублей, годом ранее такой же набор продуктов стоил 4 835 рублей. В расчет вошло 23 наименования продовольственных товаров, которые традиционно присутствуют на новогодних столах большинства соотечественников.

Так, праздничный стол невозможно представить без любимых всеми селедки под шубой и оливье. Стоимость четырех порций селедки под шубой практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 152 рубля. А вот салат оливье подорожал на 5,3% — до 300 рублей. Такой же неотъемлемой частью Нового года, как елка, во многих семьях является бутерброд с красной икрой, стоимость которого снизилась на 6,1% по сравнению с прошлым годом. На горячее многие москвичи выбирают стейк из говядины с картофельным гарниром: стоимость блюда практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 608 рублей на семью. Традиционная часть новогоднего стола — разнообразные нарезки из овощей, сыра, колбасы, красной рыбы, а также апельсины, запах которых создает новогоднее настроение. Эти товары в основном несколько подорожали, причем наиболее заметно выросли цены на сыры и колбасы. И конечно, под бой курантов в каждом доме открывается бутылка игристого вина, а детям предлагается фруктовый сок и газировка. Такой набор напитков обойдется на 5,7% дороже, чем год назад. Завершается новогодний ужин, как правило, десертом — шоколадными конфетами и тортом, которые за год подорожали на 6,2%.

У каждой семьи свои традиции и любимые новогодние угощения. Например, кто-то не представляет праздник без греческого салата, а кто-то без холодца. Поэтому и состав, и стоимость новогоднего стола у каждой семьи будут свои. Кроме того, нельзя забывать, что цены на продукты могут сильно отличаться в разных магазинах. Но в среднем можно сделать вывод, что стоимость новогоднего стола для московской семьи в этом году подорожала незначительно — на 1,5%.