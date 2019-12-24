Увеличение реальных доходов населения в 2019 году после отрицательных значений в предыдущие годы объясняется ростом зарплат, пенсий и пособий, а также снижением темпов инфляции. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Вот это самое главное — перелом той тенденции, которую мы наблюдали последние годы. За счет чего это произошло? За счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции. И за счет снижения темпов инфляции. Я считаю, что это важнейший наш конечный показатель работы правительства. Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше», — сказал Силуанов.

​Росстат улучшил оценку темпов роста реальных доходов россиян за девять месяцев Оценка темпов роста выросла с 0,2% до 0,8% в годовом выражении.

По его словам, удалось переломить ту тенденцию, которая складывалась в последние годы. «У нас реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе. Кстати говоря, и первый квартал тоже, если посмотреть, была отрицательная величина, а второй квартал, третий квартал пошел в рост. Причем третий квартал — это уже хорошие темпы роста реальных располагаемых доходов, то есть всех доходов, очищенных от инфляции», — продолжил Силуанов.