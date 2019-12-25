Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) в письме премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву попросила не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до 20 евро, пишут «Известия». Эта инициатива может обернуться сокращением ассортимента доступных россиянам товаров, ударит по малообеспеченным гражданам и жителям отдаленных районов, которые в складчину делают заказы в зарубежных интернет-магазинах.

По предложению Минфина, с 1 июля 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары для личного пользования на сумму не более 100 евро. А с 1 января 2022 года этот порог хотят уменьшить до 20 евро. Сейчас беспошлинный порог составляет 500 евро, но уже с 1 января 2020 года он будет снижен до 200 евро на всей территории ЕАЭС по решению совета Евразийской экономической комиссии. Порог установлен не на общую сумму ввозимых товаров в месяц, как сейчас, а на каждую посылку, уточнили в пресс-службе Минфина. Одновременно с этим снижается ставка — с нынешних 30% до 15%.

Медведев поддержал предложение Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза посылок

Такое решение еще будет обсуждаться, в том числе в евразийской комиссии.

В российских магазинах импортные товары могут стоить в четыре — пять раз дороже, чем при их заказе за рубежом, говорится в обращении КонфОП. Резкое введение пошлин может привести к тому, что зарубежные интернет-магазины полностью откажутся продавать некоторые товары в Россию. Инициативы по введению дополнительных сборов и налогов на покупки россиян на зарубежных интернет-площадках активно поддерживают крупные ретейлеры, указывается в письме премьеру. Розница рассматривает их как инструмент поддержания «равных условий» с иностранными компаниями, осуществляющими трансграничную торговлю.

По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, из-за изменения порога беспошлинной торговли средний чек на товары, приобретенные на зарубежных сайтах, вырастет на 5%. По словам эксперта, россияне в основном покупают там хозяйственные мелочи и одежду. Из-за нового регулирования расходы государства увеличатся существенно, подчеркнул эксперт. По его словам, достаточно серьезно изменится администрирование посылок, общие затраты на этот процесс из-за нового порога составят до 3 млрд долларов. При этом максимальные сборы от превышения нового порога не покроют эту сумму, ведь они составят, по оценкам эксперта, 0,8 млрд долларов.

Страны ЕАЭС договорились снижать порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

В следующем году порог должен опуститься до 200 евро, изменятся и правила его применения.