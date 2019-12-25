Платежная система QIWI внедрила новый алгоритм выявления и пресечения подозрительных трансакций, основанный на технологиях искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Компания QIWI объявляет о том, что с сегодняшнего дня внедряет новый алгоритм выявления и пресечения подозрительных операций. Это позволит максимально эффективно отслеживать и предотвращать неправомерные действия в платежной системе QIWI. В течение ближайших нескольких дней алгоритм будет разворачиваться на различные кластеры пользователей «QIWI-Кошелька», — рассказали в компании.

По словам технического директора QIWI Кирилла Ермакова, применение алгоритма основано на технологиях искусственного интеллекта: в процессе анализа системной информации с помощью специальных алгоритмов были сформированы критерии для выявления подозрительных операций.

«Наш новый алгоритм отслеживает исторические потоки незаконных операций и формирует на их базе поведенческую модель, которая оценивает как сумму, потенциальное назначение, так и причастность к кластерам недобросовестных клиентов. Модель обогащается данными из внешних источников и позволяет обнаруживать потенциально «плохие» платежи с высокой точностью. При подозрении они попадают на дополнительную проверку для проведения как автоматизированного, так и ручного анализа», — пояснил Ермаков.

В связи с запуском нового алгоритма компания предупреждает пользователей о том, что возможны временные задержки в проведении платежей — это означает, что они были помечены системой как подозрительные. При этом в компании подчеркнули, что шанс того, что в заблокированные трансакции попадет операция законопослушных клиентов, составляет не более 1%.