Размер займов, которые россияне берут на новогодние подарки, год от года растет. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 23%. Таковы данные исследования микрофинансовой организации Creditter.



«Год от года растет сумма займа, которую запрашивают клиенты. Так, если в 2016 году на подарки клиентам в среднем требовалось 7 200 рублей, в 2017 году — 8 900 рублей, в 2018 году — 9 600 рублей, то в 2019 году — уже 11 800 рублей. Прирост за последний год составил 23%... Первый повышенный спрос на займы, оформленные для организации праздника, проявляется заблаговременно — еще в ноябре, в декабре он становится максимальным. Так, в декабре 2019 года в компанию обратилось на 49% больше, чем в ноябре; в декабре 2018 года — на 101,4% больше, чем в ноябре прошлого года», — отмечается в сообщении.

По данным исследования, предновогодние займы чаще всего берут мужчины. Так, в 2019 году доля представителей сильного пола составила 60%, дам — только 40%. Возраст заемщиков в текущем году распределился следующим образом: 47% заемщиков — среднего возраста (от 35 до 55 лет), 48% — молодые люди (до 35 лет), реже всего в компанию обращались люди старшего возраста (от 55 лет) — всего 5%.