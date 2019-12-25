Россиянам в следующем году будет «гораздо сложнее сберегать» накопления из-за низкой инфляции и, как следствие, низких ставок по вкладам. Так, доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%, считает глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Мы сейчас имеем инфляцию 3%. Видимо, к концу первого квартала следующего года — 2,5%. Не может же быть ставка по депозиту намного выше реальной стоимости денег и реальной инфляции. Да, это будет вскорости 5%, может быть, даже ниже 5% в рублях. Конечно, будет гораздо сложнее сберегать. Это будет проблема. <...> Уже не будет таких темпов их (накоплений. — Прим. ред.) прироста», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

В связи с этим клиенты с достаточным объемом денег уже сейчас идут на фондовый рынок, где приобретают рублевые облигации. Интерес людей с накоплениями в районе 1—2 млн рублей будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка. Задорнов также добавил, что в этом году российский фондовый рынок вырос более чем на 40%.

Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность. Но поскольку банк вынужден потом размещать эти средства в западных банках на депозитах с отрицательной доходностью, то Задорнов не исключает в дальнейшем введения отрицательных ставок по вкладам в евро в банке «ФК Открытие».