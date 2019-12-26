Солид Банк снизил ставки по ряду вкладов. Изменение составило 0,5—1 процентный пункт.

Депозит «Столичный» (от 50 тыс. рублей на один год) теперь открывается под 6,6% годовых.

«Банзай» (на один год) размещается на сумму от 1 тыс. рублей под 4,8%, от 300 тыс. рублей — под 5,8% годовых. Возможно пополнение и совершение расходных операций.

Процентная ставка по вкладу «Доходный VIP» (от 3 млн рублей на два года) составляет 5,65% годовых (с первого по 365-й день — 6,8% годовых; с 366-го по 730-й день — 4,5% годовых). Предусмотрено пополнение.

Проценты по вышеперечисленным депозитам выплачиваются ежемесячно.