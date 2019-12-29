Среди основных причин возможных «новогодних катаклизмов» в домах и квартирах россиян — неосторожное использование пиротехники, неисправных гирлянд, некачественных электроприборов, повреждение инженерных коммуникаций и отъезды хозяев. Об этом говорится в исследовании, подготовленном СК «Сбербанк страхование».



Большинство заявлений (70%) в страховую компанию связаны с заливами квартир. «К серьезным последствиям чаще всего приводит неисправная сантехника, сломанные бытовые приборы или переполненная ванна. Вероятность таких событий в новогодние праздники повышается — особенно если семья отправляется в отпуск. А значит, именно в это время стоит позаботиться о том, чтобы сократить масштабы ущерба», — говорится в исследовании страховщика.

Пожары и задымления — еще одна угроза квартирам и домам россиян. «Место для «салютов» стоит выбирать на открытой местности, подальше от домов, лесов и больших скоплений людей. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться», — отметил операционный директор СК «Сбербанк страхование» Василий Александров.



Помимо потопов и пожаров, традиционно в новогодние праздники происходят квартирные кражи. По данным МВД, в январе — сентябре 2019 года почти каждая четвертая кража (22,3%) сопровождалась проникновением в жилище или иное помещение.

Поскольку владельцы недвижимости на Новый год уезжают в отпуск или в гости к родственникам, риск появления в доме тех, кто желает завладеть чужим имуществом, резко возрастает. Чтобы минимизировать угрозу, эксперты советуют установить решетки на окнах первых и последних этажей, над входной дверью — камеру или сигнализацию (в том числе их имитацию), датчик движения с передачей информации на смартфон и др. Перед отъездом можно создать эффект присутствия (оставить включенным радио или попросить знакомых забирать почту), а также застраховать квартиру от взлома и кражи.

Кроме того, советуют эксперты, желательно публично — в социальных сетях — не рассказывать о планах уехать на праздники всей семьей.