Арбитражный суд Татарстана оставил без движения до 28 января 2020 года заявление Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, и взыскании с них 141,39 млрд рублей, говорится в определении суда.

Агентством не представлены доказательства извещения ответчиков по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, отметил арбитраж.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные.

АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Татфондбанка более 141 млрд рублей Действия и бездействие руководства привели к существенному ухудшению финансового положения Татфондбанка, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.

Также выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ. В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось, как считает заявитель, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.