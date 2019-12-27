Двадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил несколько жалоб бывших руководителей Ринвестбанка на арест по ходатайству Агентства по страхованию вкладов их имущества на сумму 5,7 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Заявители обжаловали в апелляции определение Арбитражного суда Рязанской области от 4 сентября.

Агентство в заявлении ссылалось на то, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, вынесенного по итогам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших должника лиц.

Ходатайство об аресте денежных средств было подано в рамках иска АСВ о взыскании 5,7 млрд рублей с пятнадцати экс-руководителей банка.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 июля 2014 года по 14 июля 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов Ринвестбанка на невозвратную ссудную задолженность физических и юридических лиц. Это, по мнению АСВ, явилось причиной ухудшения финансового положения банка и невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Кроме того, в течение этого периода, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителями банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило агентство.

Указанные обстоятельства являются, как считает АСВ, основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Рязанской области 21 сентября 2016 года признал Ринвестбанк банкротом.