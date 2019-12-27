Связь-Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Успешный» составит 6,15% (вместо 6,45%), а «Надежный» — 6% (ранее — 6,35%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 367 дней.

«Моя стратегия» (от 50 тыс. рублей на 181 и 367 дней) открывается под 7,75—8% (прежде — под 8,25—8,5%). «Двойной доход» (на 91, и 181 день) при условии заключения договора ИСЖ на три года привлекается под 7,5% (вместо 8%), на пять лет — 7,75% годовых (вместо 8,25%).

«Максимальный доход» (на 31, 91, 181, 367 и 730 дней) открывается под 4,5—5,75% (ранее — под 4,5—6,1%).

Минимальная сумма депозитов «Двойной доход» и «Максимальный доход» — 30 тыс. рублей. Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

Процентные ставки по вкладу «Ежемесячный доход» (на 91, 181 и 367 дней) составляют 4,73—5,41% (ранее — 5,18—5,7%), «Пополняемый доход» (на 181, 367 и 730 дней) — 4,85—4,95% (вместо 5,15—5,4%), а «Управляемый доход» (на 181, 367 и 730 дней) — 4,35—4,5% годовых (прежде — 4,7—5%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Коллекция Классик» (на 91, 181, 367 и 730 дней) составит 5,2—6,05% годовых (ранее — 5,3—6,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Коллекция Элит» привлекается под 5,35—5,75% (прежде — под 5,45—5,95%), а «Коллекция Люкс» — под 4,7—4,9% годовых (вместо 4,75—5,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма депозитов «Коллекция Классик», «Коллекция Элит» и «Коллекция Люкс» — 3 млн рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Управляемый доход», «Пополняемый доход» и «Коллекция Люкс».