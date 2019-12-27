ВТБ продлил срок приема вклада «Время роста» по 31 января 2020 года.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей.

При размещении денежных средств в отделении банка на срок шесть месяцев процентная ставка составит 5,54% (ранее — 5,78%), на один год — 5,41% годовых.

При открытии депозита онлайн на шесть месяцев доходность вложения составит 5,68% (до этого — 5,93%), на один год — 5,55% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. По выбору вкладчика проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Для держателей «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте возможно увеличение ставки по вкладу.