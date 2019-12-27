Банк «Ренессанс Кредит» внес изменения в линейку вкладов: понижены ставки по рублевым депозитам и окончен прием средств во вклад «Ренессанс Пополняемый».

Депозит «Ренессанс Доходный» (на 91, 181, 271, 367, 400 и 550 дней) оформляется в отделении под 5—6% (ранее — под 5,2—6,3%), в интернет-банке — под 5,15—6,15% годовых (прежде — под 5,35—6,45%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ренессанс Накопительный» (на 91, 181, 271 и 367 дней) в отделении открывается под 4,5—5,4% (до этого — под 5—5,6%), в интернет-банке — под 4,65—5,55% годовых (вместо 5,15—5,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма вкладов при оформлении в отделении составляет 30 тыс. рублей, через интернет-банк — 5 тыс. рублей.

Депозит «Без Границ» (от 1 тыс. рублей на 181 день) открыть в отделении можно под 5% (ранее — под 5,2%), через интернет-банк — под 5,15% годовых (вместо 5,35%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Возможны расходные операции.

Пополнять можно вклады «Ренессанс Накопительный» и «Без Границ».