Средний размер лимитов по кредитным картам в ноябре 2019 года вырос до годового максимума и составил 61,9 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с октябрем 2019 года рост лимитов составил 11,1%. При этом рост среднего размера лимитов по выданным картам в ноябре 2019 года сопровождался снижением их выдачи по сравнению с предыдущим месяцем на 19,6%. В октябре 2019 года было выдано 1,02 млн новых кредитных карт, тогда как в ноябре — всего 0,82 млн.

В ноябре 2019 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве — 99 тыс. рублей, Республике Саха (Якутия) — 83,1 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 81,7 тыс. рублей.

«Введение показателя долговой нагрузки (ПДН) привело к еще более тщательной оценке заемщиков со стороны банков и, соответственно, снижению темпов розничного кредитования, — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом в сегменте кредитных карт банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как кредитный лимит».