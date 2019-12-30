Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. После индексации пенсия увеличится на 1 тыс. рублей, до 16,5 тыс. рублей в среднем, индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).



«По предварительным данным, индексация коснется 32 миллионов неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все пропущенные индексации», — сообщили в ПФР.

В фонде напомнили, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

«В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тысячи рублей», — добавили в ПФР.