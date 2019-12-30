Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, в частности, устанавливается порядок совершения ряда нотариальных действий в электронном виде. Как уточняет РАПСИ, текст закона, разработанного в целях реализации программы «Цифровая экономика», был опубликован на днях на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, к перечню нотариальных действий, которые могут совершаться в электронной форме, то есть удаленно, без личной явки лица к нотариусу, будут отнесены: свидетельствование верности перевода документа на другой язык; передача электронных документов физическим и юридическим лицам; принятие в депозит безналичных денежных средств; совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке; обеспечение доказательств в виде осмотра информации в Интернете; выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др.

Кроме того, закрепляется, что нотариус сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде, но и в электронном. Электронные документы будут храниться в единой информационной системе нотариата.

Для удаленного совершения нотариального действия заявитель должен направить нотариусу через единую информационную систему нотариата либо через портал госуслуг заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением документов в электронной форме. Нотариус проверяет электронную подпись и не позднее пяти рабочих дней после оплаты изготавливает нотариальный документ в электронной форме. По просьбе заявителя нотариальный документ может быть выдан и в бумажном виде.

Федеральной нотариальной палатой, согласно поправкам, будет обеспечиваться возможность представления по запросу заявителя в круглосуточном режиме сведений об открытии наследственного дела через Интернет.

Нотариусы также наделяются правом при отсутствии у гражданина документа, удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, устанавливать его личность посредством единой биометрической системы.

Кроме того, они смогут получать из информационной системы Пенсионного фонда России бесплатно в электронной форме сведения о СНИЛС граждан, так как эти сведения необходимы при совершении нотариальных действий и проверке нотариусами документов, а от Федеральной налоговой службы — сведения о банковских счетах и вкладах наследодателя, поскольку эти сведения требуются нотариусам для ведения наследственных дел.

Принятые поправки будут вводиться в действие по истечении года после официального опубликования закона, за исключением отдельных положений.



Госдума РФ приняла закон 17 декабря, Совет Федерации поддержал его 23 декабря.

